(Lien direct) UNFATHOMABLE RUINATION (Brutal Death) vient de publier la vidéo du titre "Protoplasmic Imprisonment". Ce morceau figure sur l'album Enraged & Unbound à paraître le 22 novembre sur Willowtip Records :



01. An Obsidian Perception

02. Enraged And Unbound

03. Codebreaker

04. Defy the Architect

05. A Prophetic Compulsion

06. Maniacal Disillusion

07. Fibers

08. Occulta Violentiam

09. Protoplasmic Imprisonment







Enraged & Unbound by Unfathomable Ruination