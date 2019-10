»

EMPIRE OF THE MOON (Black Metal, Grèce) sortira son nouvel album ΕΚΛΕΙΨΙΣ le 10 janvier sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Arrival

2. Imperium Tridentis

3. Per Aspera Ad Lunae – i. The Resonance Within

4. Per Aspera Ad Lunae – ii. Two Queens Appear

5. Per Aspera Ad Lunae – iii. Descending

6. Devi Maha Devi

7. Per Aspera Ad Lunae – iv. Son Of Fire