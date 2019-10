»

(Lien direct) SUIDAKRA (Melodic Folk Death/Black, Allemagne) a mis en ligne une "lyric video" pour le titre "Lays From Afar" extrait de sa compilation Echoes of Yore qui sortira le 15 novembre via MDD Records pour les 25 ans du groupe. Tous les morceaux ont été réenregistrés. Les détails :



01. Wartunes

02. The Quest

03. Havoc

04. Morrigan

05. Rise Of Taliesin

06. Hall Of Tales

07. Pendragon's Fall

08. Banshee

09. Warpipes Call Me

10. Lays From Afar



Live At Wacken 2019 (bonusvideo) tracklist

1. Intro + Pendragon's Fall

2. The IXth Legion

3. Stone Of The Seven Suns

4. Dead Man's Reel

5. Pair Dadeni

6. March Of Conquest

7. Balor

8. Wartunes