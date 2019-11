»

(Lien direct) POMBAJIRA (Doom Metal, Brésil) a dévoilé un extrait de son premier longue-durée éponyme qui sortira le 29 novembre chez Helldprod Records. Il s'agit de "Vital Lucifer" et ça se passe ici. Tracklist :



1. Gira

2. In Reverance

3. Vital Lucifer

4. The Lost Exit of Darkness

5. Queen of the Night

6. Malandro e Mulambo