»

(Lien direct) WOLFBRIGADE (Crust) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Enemy: Reality qui sortira le 8 novembre sur Southern Lords Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Sum Of All Vices

2. Fire Untamed

3. The Wolfman

4. Hammer To The Skull

5. Narcissistic Breed

6. Nightmare Of Wolves

7. Doomsday Dominion

8. Wells Of Despair

9. Human Beast

10. Hunt The Hunter