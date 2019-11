»

(Lien direct) HYPNO5E (Metal Moderne Progressif, France) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Tauca, Pt. 2 - Nowhere" tiré de son nouvel album A Distant (Dark) Source à paraître le 22 novembre. Tracklist :



01. On The Dry Lake

02. In The Blue Glow Of Dawn - Part I

03. In The Blue Glow Of Dawn - Part II

04. In The Blue Glow Of Dawn - Part III

05. A Distant Dark Source - Part I

06. A Distant Dark Source - Part II

07. A Distant Dark Source - Part III

08. On Our Bed Of Soil - Part I

09. On Our Bed Of Soil - Part I

10. On Our Bed Of Soil - Part III

11. Tauca - Part II (Nowhere)