»

(Lien direct) UNBOUNDED TERROR (Death Metal, Espagne) est de retour avec un nouvel album intitulé Faith in Chaos qui sortira le 2 janvier sur Xtreem Music. Tracklist :



1. Faith in Chaos - Intro

2. Hiding From the Light

3. Silent Soul

4. Insidious

5. Destroyed From Within

6. They Will Come From the Pain

7. Hated in Hell

8. The Destroyers of Hope

9. Engulfed By the Gods

10. Through the Flesh We Will Reach Hell