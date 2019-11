»

NEFARIOUS SPIRIT (Black Metal, Grèce) et VOID PRAYER (Black Metal, Bosnie-Herzégovine) sortiront un split LP le 1er décembre sur Goatowarex. Les détails :



SIDE Nefarious Spirit

A1. Haunted Skulls - Demise of the Holy

A2. Destructive Impulses

A3. Nefarious Spirit (live)



SIDE Void Prayer

B1. Void Seeker

B2. To Become [Black Cilice cover]

B3. Prayers Null and Void