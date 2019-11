»

(Lien direct) SLAVE ONE (Death Technique) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Omega Disciples qui sortira le 24 janvier via Dolorem Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Lightless Perspectives

2. Debris

3. Dissident Flesh

4. Carbon Mantra

5. Shapers Of The Inconsistent Horizon

6. Ce Que Dit la Bouche de l'Ombre

7. Les Disciples de l'Omega

8. Suffocating The Stars