(Lien direct) CRUSADIST (Death/Thrash, USA) a dévoilé une "lyric video" pour le titre "For Blood and Conquest" tiré de son premier album Unholy Grail à paraître le 29 novembre en auto-production. Tracklist :



1. For Blood and Conquest

2. The Unholy Grail

3. Tempered in Black Flame

4. A Moonlit Brigade

5. The Hammer at Dawn

6. Triumphant Through Torture

7. Beyond The Count of Grief

8. The Noble Savage

9. Only The Fearless Ride