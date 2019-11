»

(Lien direct) SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) sortira au printemps prochain une compilation intitulée Death Chants Of The Ancient Realms. Celle-ci sera disponible via Chaos Records. Cette double-compilation intégrera toutes les démos du groupe sorties entre 1990 et 1994 ainsi que cinq titres captés lors de répétions. Voici le tracklisting :



DISC 1: Official Demos



A Touch Of The Burning Red Sunset - Demo 1994

01. Dark

02. Upon The Mountains Of Glory

03. Through Tears Of Gold

04. A Touch Of The Burning Red Sunset



Dark - Demo 1993

05. Never After

06. You Bleed (I Enjoy)



In Hate… - Demo 1992

07. Nail Her Up

08. Pile Of Bodies

09. In Hate…



DISC 2: Unofficial Demos



Demo 1993

01. Through Tears Of Gold

02. Scattered Ashes

03. Never For Your God

04. For Those Who Lied



Soul Enchantment - Demo 1992

05. Soul Enchantment

06. Natural Meat

07. Devoured

08. Bloodflood

09. Within Your Rotting Head

10. Be Dead



Fleshwaste - Demo 1992

11. Insanity Reborn (Intro)

12. Dark Wings Of Eternity

13. Fleshwaste

14. Crystallized



Rehearsals (bonus tracks)

15. Off With The Head (1993)

16. Gone/Freak (1993)

17. Let It Be Done (1993)

18. Tears Remain (1992)

19. Re-mangled (1990)