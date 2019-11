»

(Lien direct) WORMHOLE (Brutal Technical Slam Death avec des membres de Cognitive et Equipoise, USA) sortira son nouvel opus The Weakest Among Us le 14 janvier chez Lacerated Enemy Records. Un extrait est disponible sur Bandcamp et un autre via YouTube. Tracklist :



1. The Weakest Among Us

2. rA9/Myth

3. D-S3

4. Wave Quake Generator Plasma Artillery Cannon

5. The Gas System

6. Ultrafrigid

7. Quad MB

8. Ingswarm