(Lien direct) KREATOR (Thrash, Allemagne) sortira le 14 février via Nuclear Blast un cd/dvd live intitulé Apocalypticon – Live At The Roundhouse, enregistré à Londres le 16 décembre 2018. Le tracklisting et un premier extrait se découvrent ici :



1. Enemy Of God

2. Hail To The Hordes

3. Awakening Of The Gods

4. People Of The Lie

5. Gods Of Violence

6. Satan Is Real

7. Phantom Antichrist

8. Fallen Brother

9. Flag Of Hate

10. Phobia

11. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite)

12. Violent Revolution

13. Pleasure To Kill