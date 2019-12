»

(Lien direct) HOLYCIDE (Thrash Metal avec le chanteur de Avulsed, Espagne) sortira son nouvel opus Fist to Face le 14 février chez Xtreem Music. Tracklist :



01. Intrump

02. Fist to Face

03. Empty Cyber Life

04. Vultures

05. Nuclear Fallout

06. Trapped by the Crappy Trap

07. Mentality Packs

08. The Aftermath (Recipients of Death cover)

09. Napalm Sweet Napalm

10. Innocent Hate

11. Fake Libertarian