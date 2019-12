»

(Lien direct) IRAE (Black Metal, Portugal) sortira un nouvel EP intitulé The Old Ways le 25 décembre sur Purodium Rekords. Tracklist :



Side A:

1. Initiation

2. Above the Stars of God

3. Adoração ao Fogo



Side B:

4. Martyr

5. Night at the Graveyard

6. Open Tombs