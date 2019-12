»

(Lien direct) KRAANIUM (Brutal Slam Death) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de sa compilation Double Promo Penetration sorti la semaine dernière via In Case You Missed It. Pour info il s'agit du remastering des démos sorties en 2007 et 2008. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Shithead

2. Aborted S.O.B.

3. N.R.F.T.D.

4. Midgetfucker (version 2007)

5. Midgetfucker (version 2008)

6. Rectal Disembowelment

7. Pleasure Through Horrendous Torture

8. Perverted Sensation