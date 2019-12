»

(Lien direct) SERPENT NOIR (Black Metal Orthodoxe, Grèce) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Death Clan OD qui sortira le 7 février via W.T.C. Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Black Knighthood Of OD

2. Cutting The Umbilical Cord Of Hel

3. Hexcraft

4. Asmodeus: The Sword Of Golachab

5. Astaroth: The Jaws Of Gha'Agsheblah

6. Necrobiological Chant Of Talas

7. GOEH RA REAH: Garm Unchained