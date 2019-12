»

(Lien direct) BERZEKER LEGION (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Obliterate The Weak qui sortira le 31 janvier via Listenable Records. Pour info le line-up est composé des vétérans Jonny Pettersson (WOMBBATH), Fredrik Isaksson (DARK FUNERAL, EXCRUCIATE, ex GRAVE), Tomas Elofsson (HYPOCRISY), Alwin Zuur (ASPHYX) et James Stewart (VADER). L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Rise Of The Berzerkers

2. A World In Despair

3. I Am The Legion

4. Of Blood And Ash

5. Obliterate The Weak

6. The Falling Dawn

7. The King Of All Masters

8. Upon The Throne Of Mortem

9. A Lurking Evil

10. In The Name Of The Father

11. Death Euphoria (bonus)