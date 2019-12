»

(Lien direct) LOST SOCIETY (Thrash Metal, Finlande) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album No Absolution qui sortira le 21 février en autoproduction. Il se découvre ci-dessous avec le morceau-titre déjà mis en ligne depuis quelques mois :



1. No Absolution

2. Mark Upon Your Skin

3. My Prophecy

4. Deliver Me

5. Artificial

6. Nonbeliever

7. Blood On Your Hands

8. Worthless

9. Pray For Death

10. Outbreak (No Rest For The Sickest)