(Lien direct) SAVAGE ANNIHILATION (Brutal Death, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son EP Soumises à la Procréation qui sortira le 10 avril via Xenokorp. L'ensemble se découvre ici :



1. L’orgie des Morts

2. Soumise à la Procréation

3. Sous Terre

4. When The Slayer Bangs His Head (Tribute to Jeff Hanneman)

5. When Satan Rules His World (Deicide Cover)

6. Savage (Helloween Cover)