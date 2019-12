»

(Lien direct) ATAVISMA (Doomed Death Metal, France) et VOID ROT (Death/Doom, Italie) viennent de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de leur Split qui sortira le 7 février via Everlasting Spew. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Atavisma - Speared Lungs

2. Atavisma - Mold Upheaval

3. Atavisma - Dread

4. Void Rot - Ritual Invocation

5. Void Rot - Necrotic Deity

6. Void Rot - Accursed Earth