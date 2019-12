»

(Lien direct) SARGEIST (Black Metal, Finlande) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de son EP Death Veneration sorti hier via World Terror Committee. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. To Make Wolves Of Men

2. To Feast On Astral Blood

3. Lunar Curse

4. Death Veneration



Death Veneration by SARGEIST