»

(Lien direct) ABIGAIL (Black Thrash, Japon) et INFERNO REQUIEM (Black Metal, Taïwan) viennent de sortir un Split intitulé Metal Bitch Violator​ / Conqueror Of The Golden Horde via Elderblood Productions et Death Kvlt Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Metal Bitch Violator (Abigail)

2. Satanik For slaughter (Abigail)

3. Grave Reaper (Abigail)

4. Morbid Of Doom (Abigail)

5. Northern Barbarian King (Inferno Requiem)

6. Black Wind Fortress (Inferno Requiem)

7. Conqueror Of The Golden Horde (Inferno Requiem)



Metal Bitch Violator|Conqueror of the Golden Horde by Abigail/Inferno Requiem