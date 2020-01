»

AETHYRICK (Black Metal, Finlande) a mis en ligne le titre "Stellar Flesh" issu de son nouvel album Gnosis à venir le 24 janvier sur The Sinister Flame. Tracklist :



1. Will Embodied

2. Oneiric Portals

3. Stellar Flesh

4. Your Mysteries

5. Blood Acre

6. Anointed Bones

7. Golden Suffering