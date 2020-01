Les news du 5 Janvier 2020 News Les news du 5 Janvier 2020 Slowburn » (Lien direct) SLOWBURN (Heavy Metal, Espagne) a signé sur Fighter Records pour la sortie de son premier long-format Rock'n'Roll Rats le 25 février. Tracklist :



01. Still in the Fight

02. Clever than You

03. Metallist

04. Rock'n'Roll Rats

05. Head in a Box

06. Run Out

07. Victims of Ambition

08. Night Protectors

09. Vigilantes





