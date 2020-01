Les news du 6 Janvier 2020 News Les news du 6 Janvier 2020 Borgne - Kvelertak - Fluisteraars » (Lien direct) BORGNE (Black metal ambiant, Suisse) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Y prévu pour le 6 mars via Les Acteurs De L’Ombre Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. As Far As My Eyes Can See

2. Je Deviens Mon Propre Abysse

3. A Hypnotizing, Perpetual Movement That Buries Me In Silence

4. Derrière Les Yeux De La Création

5. Qui Serais-Je Si Je Ne Le Tentais Pas ?

6. Paraclesium

7. A Voice In The Land Of Stars





» (Lien direct) KVELERTAK (Necro n'roll, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Splid qui sortira le 14 février via Rise Records. "Crack Of Doom" se découvre ici :





» (Lien direct) Bloem, c'est le titre que porte le nouvel album des Néerlandais de FLUISTERAARS (Black Metal Atmosphérique). Celui-ci sortira le 28 février toujours via Eisenwald. Un premier titre, "Velk", est en écoute sur de nombreux médias dont la page Bandcamp du label.

Voici la tracklist :

1. Tere Muur

2. Nasleep

3. Vlek

4. Maanruïne







Bloem by FLUISTERAARS

