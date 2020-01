»

(Lien direct) The Ones From Hell, le nouvel album de NECROWRETCH (Death Metal, France) sortira le 14 février via Season Of Mist. Découvrez ci-dessous un troisième extrait avec le titre "Codex Obscuritas" :



01. Pure Hellfire

02. Luciferian Sovranty (YouTube)

03. The Ones From Hell (YouTube)

04. Absolute Evil

05. Codex Obscuritas

06. Darkness Supreme

07. Through The Black Abyss

08. Necrowretch