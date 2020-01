»

(Lien direct) BODY COUNT (Rap Metal Urbain, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Carnivore qui sortira le 6 mars via Century Media. Pour rappel le morceau-titre avait été mis en ligne il y'a quelques semaines, l'ensemble se découvre ici :



1. Carnivore

2. Point The Finger (feat. Riley Gale - POWER TRIP)

3. Bum-Rush

4. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)

5. Another Level (feat. Jamey Jasta - HATEBREED)

6. Colors – 2020

7. No Remorse

8. When I’m Gone (feat. Amy Lee - EVANESCENCE)

9. Thee Critical Beatdown

10. The Hate Is Real