(Lien direct) PEARL JAM (Grunge, USA) sortira son nouvel album intitulé Gigaton le 27 mars via Monkeywrench Records et Republic Records. Les pré-commandes sont d'ores et déjà lancées et disponibles ici. Le premier single qui sera diffusé d'ici quelques semaines sera le titre "Dance Of The Clairvoyants".



Mike McCready a écrit : "Making this record was a long journey...Collaborating with my bandmates on Gigaton ultimately gave me greater love, awareness and knowledge of the need for human connection in these times."