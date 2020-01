»

(Lien direct) TRAUMA (Death Metal, Pologne) vient de signer sur Selfmadegod Records pour la sortie, le 6 mars prochain, de son nouvel album intitulé Ominous Black. Découvrez ci-dessous un court teaser :



01. Inside The Devils Heart

02. Insanity Of Holiness

03. Astral Misanthropy

04. Soul Devourer

05. Among The lies

06. I Am Universe

07. The Black Maggots

08. The Godless Abyss

09. Colossus