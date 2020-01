»

(Lien direct) NIGHTWISH (Metal Symphonique, Finlande) a dévoilé le tracklisting de son nouvel (et double) album Human. :II: Nature qui sortira le 10 avril via Nuclear Blast. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Music

2. Noise

3. Shoemaker

4. Harvest

5. Pan

6. How's The Heart?

7. Procession

8. Tribal

9. Endlessness

-----------------------------

1. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

2. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

3. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

4. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

5. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

6. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

7. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

8. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra