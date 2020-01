»

(Lien direct) NECROPHILIAC (Death Metal, Espagne) a posté un premier extrait de son nouvel album No Living Man is Innocent qui sortira le 12 mars sur Xtreem Music. Il s'agit de "Kill All, Burn All, Loot All". Tracklist :



01. Piper Leading Innocents

02. Hunting Humans

03. Magma of Flesh (Beasts of the Earth)

04. When Mother Ate Son

05. Horseaters

06. Inhabitants of the Red Forest

07. Kill All, Burn All, Loot All

08. GodBundy

09. No Living Man is Innocent