(Lien direct) ANNIHILATOR (Thrash, Canada) vient de publier une nouvelle vidéo pour le titre "Dressed Up For Evil". Ce morceau est tiré de l'album Ballistic, Sadistic prévu pour le 24 janvier via Silver Lining Music.



01. Armed To The Teeth

02. The Attitude

03. Psycho Ward

04. I Am Warfare

05. Out With The Garbage

06. Dressed Up For Evil

07. Riot

08. One Wrong Move

09. Lip Service

10. The End Of The Lie