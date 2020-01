»

(Lien direct) POWERWOLF (Power Metal, Allemagne) sortira le 5 juin via Napalm Records une compilation intitulée Best Of The Blessed qui sera composée à la fois de vieux titres réenregistrés, d'inédits et de versions live. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :



1. We Drink Your Blood (New Version 2020)

2. Army Of The Night

3. Demons Are A Girl‘s Best Friend

4. Werewolves Of Armenia (New Version 2020)

5. Saturday Satan (New Version 2020)

6. Amen & Attack

7. Where The Wild Wolves Have Gone

8. Resurrection By Erection (New Version 2020)

9. Sanctified With Dynamite (New Version 2020)

10. Kreuzfeuer

11. Armata Strigoi

12. Kiss Of The Cobra King (New Version 2019)

13. Killers With The Cross

14. Sacred & Wild

15. In Blood We Trust (New Version 2020)

16. Let There Be Night

-----------------------------

1. Fire & Forgive

2. Incense & Iron

3. Amen & Attack

4. Demons Are A Girls Best Friend

5. Killers With The cross

6. Armata Strigoi

7. Blessed & Possessed

8. Where The Wild Wolves Have Gone

9. Resurrection By Erection

10. Stossgebet

11. All We Need Is Blood

12. We Drink Your Blood

13. Werewolves Of Armenia

14. Lupus Die

---------------------------

1. Sanctified With Dynamite

2. Army Of The Night

3. Coleus Sanctus

4. Let There Be Night