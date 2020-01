»

(Lien direct) ABYSMAL DAWN (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Phylogenesis qui sortira le 17 avril via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Mundane Existence

2. The Path Of The Totalitarian

3. Hedonistic

4. A Speck In The Fabric Of Eternity

5. Coerced Evolution

6. True To The Blind

7. Soul-Sick Nation

8. The Lament Configuration