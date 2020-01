»

MINDTAKER (Thrash Metal, Portugal) sortira son premier long-format Toxic War le 24 février sur Mosher Records and Firecum Records. Tracklist :



01. I Am the Kid

02. Seven Gates of Hell

03. Faces of War

04. Into the Pit

05. Destruição Total

06. Fuck Off

07. Skull Impaler

08. Down to Terrorism

09. Hell on Earth

10. Drink Beer for Thrash

11. Toxic War