(Lien direct) ELDER (Stoner Rock / Psychedelic Rock, USA) vient d'annoncer que son prochain album aurait pour titre Omens et qu'il sortira le 24 avril via Stickman Records pour l'Europe et Armageddon Shop pour les Etats-Unis.



ELDER a écrit : Omens is our most complete work to date: a set of songs that express the breadth of the band's collective influences. Integrating the floating, textured jams of last year's "The Gold & Silver Sessions" into our evolving heavy progressive sound has yielded another expansion of the Elder sound. We're very proud of this record and can't wait to share it with you all!