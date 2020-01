»

(Lien direct) HALLUCINATOR (Death/Thrash, USA) sortira son premier album intitulé Another Cruel Dimension le 14 février sur Carbonized Records. Découvrez ici un deuxième extrait avec le titre "Hiss In The Skull". Voici également le tracklisting :



01. Another Cruel Dimension

02. Clotted Black Blood

03. Alcoholic Possession

04. Hiss In The Skull

05. Ruthless Transgression

06. Pervader (Bandcamp)

07. Into Lurid Destinations

08. Beyond The Threshold Of Sanity

09. Primeval Power

10. Mad Reaper

11. On They Slay (R.A.V.A.G.E. Cover)

12. Chapel Perilous

13. Descent Without Control