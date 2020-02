»

(Lien direct) CULT OF FIRE (Black Metal dévastateur, République Tchèque) vient de dévoiler le tracklisting et deux extraits de son nouvel (et double) album Moksha / Nirvana qui sortira le 21 mars via Beyond Eyes Productions.



1. Zrození výjimečného

2. Město mrtvých

3. (ne)Čistý

4. Har Har Mahadev

5. Mokša

--------------------------------------

1. Buddha 1

2. Buddha 2

3. Buddha 3

4. Buddha 4

5. Buddha 5







Moksha by Cult of Fire