(Lien direct) DECAYING PURITY (Brutal Death Metal, Turquie) aura pour titre Mass Extinction Of The Providential Ones et sortira cette année via Severed Records. La production est signée Ünsal Özata de Sound Damage Productions et l'artwork a été réalisé par Paolo Girardi. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Darkness Falling Down Through The Skies" :



01. Darkness Falling Down Through The Skies

02. Streams Of Fire and Blood

03. Exhuming Ancient Species

04. Storms Of Chaos

05. The Depths Of Mass Graves

06. Summoning The Creatures Of Doom

07. The Vicious Circle Of Punishment

08. Eternal Wish Of Death

09. Arrival Of The Merciless Destroyer