(Lien direct) VALDRIN (Melodic Black Metal, USA) a terminé l'enregistrement de son nouvel album Effigy of Nightmares qui sortira au printemps via Blood Harvest. Tracklist :



1. Gates of Hospice [2:31]

2. Exsanguination Tunnels [5:49]

3. Red Burning Candles of Hatred [5:12]

4. Serpentine Bloodhalls [3:02]

5. Basilisk of Light [5:00]

6. Down The Oubliette Of Maelstrom [8:35]