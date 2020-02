»

(Lien direct) THE BLACK DAHLIA MURDER (Death/Thrash Mélodique, USA) s'intitule Verminous et sortira le 17 avril sur Metal Blade Records. Si l'album a été enregistré dans le studio du guitariste Brandon Ellis, le mixage a été confié à Tue Madsen et le mastering à Alan Douches. L'artwork est quant à lui signé Juanjo Castellano Rosado. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le morceau-titre :



01. Verminous

02. Godlessly

03. Removal Of The Oaken Stake

04. Child Of Night

05. Sunless Empire

06. The Leather Apron's Scorn

07. How Very Dead

08. The Wereworm's Feast

09. A Womb In Dark Chrysalis (Interlude)

10. Dawn Of Rats