(Lien direct) MORTUOUS (Death Metal, USA) va rééditer le 6 mars prochain via Carbonized Records et Triumvirate Of Evil Records ses deux premières démos intitulées Among The Lost et Mors Immortalis. Depuis longtemps sold-out, ces démos sorties initialement en cassettes se verront proposer ici un pressage CD. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Among The Lost" :



01. Intro

02. External Deformities

03. The Eternal Return

04. Obscured Animation

05. Subjugation Of Will

06. Among The Lost

07. External Deformities

08. The Eternal Return

09. Obscured Animation

10. Beyond Flesh



Among the Lost / Mors Immortalis by Mortuous