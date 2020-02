»

(Lien direct) COLD COLOURS (Atmospheric Death/Gothic Metal, USA) vient de sortir la compilation 2 Decades of Depression comprenant des lives, des démos, des morceaux acoustiques et d'autres raretés. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Les détails :



1. The Lake (Bathory cover)

2. A Life Forlorn

3. The Pale Heart

4. Daylight (remaster)

5. Suicidal Somnium (demo)

6. Lupus98

7. Lost In Dream

8. Suicidal Somnium (live acoustic)

9. Lost (live acoustic)

10. Breathe In (live acoustic)

11. Agony (live acoustic)

12. The Last Regret (live)

13. Waiting (live)

14. Autumn Reign (live)