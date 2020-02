Les news du 10 Février 2020 News Les news du 10 Février 2020 Caustic Wound - Hellgarden - Carcariass - Sepulchral Curse » (Lien direct) CAUSTIC WOUND (Death/Grind, USA), groupe dans lequel gravite des membres de Mortiferum, Cerebral Rot, Fetid et Magrudergrind, sortira son premier album intitulé Death Posture le 10 avril via Profound Lore Records. Découvrez ci-dessous un premeir extrait avec le titre "Uranium Decay" :



01. Death Posture

02. Cemetery Planet

03. Visions Of Torture

04. Black Bag Asphyxiation

05. Terror Bomber

06. Blast Casualty

07. Ritual Trappings

08. Uranium Decay

09. Cabal

10. Acid Attack

11. Invisible Cell

12. Guillotine

13. Automated Weapons Systems

14. Cataclysmic Gigaton





» (Lien direct) HELLGARDEN (Pantera Power Thrash, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Making Noise, Living Fast qui sortira le 14 février via Brutal Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Spit On Hypocrisy

2. Evolution Or Destruction

3. Learned To Play Dirty

4. Fuck Consequences

5. Brainwash

6. Making Noise, Living Fast

7. Believe In Yourself Die

8. Possessed By Noise





» (Lien direct) CARCARIASS (Progressive Melodic Death Metal, France) annonce l'arrivée d'un deuxième guitariste, "Bob", qui officiera en tant que guitariste rythmique pour les concerts. Première date prévue pour le groupe : le LIONS METAL OPEN AIR FESTIVAL à Montagny (69), le samedi 6 juin au coté de FLESHGOD APOCALYPSE, ENTRAILS, ANGELIUS APATRIDA, GOD DETHRONED, PRIMORDIAL, MERCYLESS et bien d'autres.

» (Lien direct) SEPULCHRAL CURSE (Death/Black, Finlande) a dévoilé la pochette de son premier full-length Only Ashes Remain qui sortira dans le courant de l'année sur Transcending Obscurity. Un extrait est disponible sur Bandcamp.

VOIR AUSSI Les news du 9 Février 2020

My Dying Bride - Panopticon

AJOUTER UN COMMENTAIRE