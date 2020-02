»

(Lien direct) SHARDS OF HUMANITY (Death/Thrash, USA) sortira son nouvel opus Cold Logic le 13 avril via Unspeakable Axe Records. Tracklist :



1. Cosmic Shield

2. Martyr's Gaze

3. I’ve Seen Death

4. Moths of Zeta

5. Cold Logic

6. Bathing Raw in the Blood of Pigs

7. Into The Realms of Lower Astral

8. Docile Masses

9. Demonic Crystallized Intelligence

10. Mechanical Phosphene