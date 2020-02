»

(Lien direct) HELFRÓ (Black Metal, Islande) va voir son album éponyme sorti initialement en 2018 au format digital de manière autoproduite, être réédité via Season Of Mist. Celui-ci sortira prochainement et a bénéficié pour l'occasion d'un nouvel artwork. Le tracklisting et un premier extrait se découvrent ici :



1. Afeitrun

2. Ávöxtur af rotnu tré

3. Eldhjarta

4. Þrátt fyrir brennandi vilja

5. Þegn hinna stundlegu harma

6. Hin forboðna alsæla

7. Katrín

8. Musteri agans