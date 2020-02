»

(Lien direct) HELLFEST. Mastodon, The Distillers et Rivals Sons s'y ajoutent, ainsi que Cro-Mags le vendredi sur la Warzone ( (+ déplacement de Jesus Piece le dimanche sur cette même scène), Deez Nuts (dimanche Warzone) et Joyous Wolf (Mainstage 2 le samedi). Last in Line et Lionheart annulent eux leur participation.