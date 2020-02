»

(Lien direct) AZATH (Death Metal, USA/Canada) sortira son premier full-length Through a Warren of Shadow le 27 avril sur Pulverised Records. Tracklist :



01. Into the Charnel

02. Draconian Impalement

03. Mortal Sword

04. Knight of Chains

05. Through a Warren of Shadow

06. Pale Light

07. Worm of Autumn

08. The Whirlwind

09. Children of the Dead Sea

10. Shifting Forms

11. Dying Echoes