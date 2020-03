»

(Lien direct) VELNIAS (Black Metal Atmosphérique/Doom Metal/Folk, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Scion Of Aether qui sortira le 27 mars via Eisenwald. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Fissures Within The Construct

2. Pariah Of The Infinite

3. Aurora Rune

4. Confluence Of Entropic Umbra

5. Supernal Emergent

6. Oblivion Horizon - Null Terminus